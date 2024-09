Miley Cyrus é processada por 'copiar música' de Bruno Mars; entenda

Miley Cyrus, 31, está sendo processada após acusação de cópia de uma música de Bruno Mars, 38.

O que aconteceu

Um novo processo acusa a cantora de ter copiado "When I Was Your Man" em seu hit "Flowers". A Tempo Music Investments a acusa de violar os direitos autorais. A empresa diz ser detentora de uma parte desses direitos da música de Bruno Mars. O cantor não é um autor no processo.

No processo, a empresa cita as semelhanças entre as canções e aponta que Cyrus "copiou intencionalmente" o artista. O TMZ teve acesso ao documento, que declara que melodia, harmonia e refrão são similares, bem como as progressões de acordes. Ainda alega que espelha algumas das letras de "When I Was Your Man".