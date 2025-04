Com Rashid, Mano Brown conquista fãs de Ludmilla no primeiro TIM Music SP

Com pouco mais de 25 minutos de apresentação, foi a vez de Mano cantar "Love Song (A Maior Dor de um Homem)", parceria com Sabotage. A música é a mais escutada do rapper em seu perfil único no Spotify.

Na sequência, a plateia se empolgou quando Rashid foi anunciado no palco. Ele já chegou chegando com o sucesso "Bilhete 2.0"; na música seguinte, "Olha Quem Voltou", Rashid pediu interação da plateia para cantar junto o refrão. "É fácil", falou Rashid quando pediu ajuda. Ao final, ele finalizou sob aplausos.

Com Mano Brown, Rashid cantou "Ruaterapia", colaboração dos dois com Max de Castro, antes de se despedir do palco. Canção faz parte do disco "A Coragem da Luz" (2016), de Rashid.

Mano fechou o show cantando faixas do Racionais MC's. Dentre elas "Eu Sou 157", "Mente do Vilão" e os sucessos — ambos mais escutados do perfil do Racionais no Spotify — "Vida Loka pt.1", "Jesus Chorou" e "Vida Loka pt.2", quando o público ficou mais animado e aplaudiu performance.

Mano Brown se apresenta na noite de sábado (12), no parque Ibirapuera, onde rola o TIM Music Festival Imagem: Van Campos/AgNews

Com músicas que não fogem da realidade da periferia e do Brasil invisibilizado, Mano Brown não fez grandes discursos ou interações com a plateia para passar alguma mensagem. Nem é preciso. "Quanto Vale o Show?" fechou setlist do show gratuito de pouco mais de 1h e 15 minutos.