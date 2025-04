No Isso É Samba, Pagode da 27 oferece show a Leci: 'Legado importantíssimo'

No repertório, o grupo trouxe de volta o samba raiz, com clássicos como "Pela Hora" e "Camarão que Dorme a Onda Leva". Além disso, homenagearam Leci Brandão com o eterno "Zé do Caroço".

"A Leci já esteve na 27. Ela é muito querida, e a gente a chama de tia Leci", declarou Leandro Carvalhal, cavaquinista do Pagode da 27. "Sempre que podemos, fazemos uma homenagem a ela, porque seu legado é importantíssimo para o samba."