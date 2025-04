Max Romeo, estrela do reggae com o hit 'Chase the Devil', morre aos 80 anos

Max Romeo emplacou músicas de sucesso na Jamaica e Reino Unido. Em 1968, ao lado do grupo "The Emotion", ganhou fama com o hit "Wet Dream".

Um ano após lançar o álbum "Led the power fall on I", o single homônimo tornou-se tema da eleição geral jamaicana de 1972. O Partido Nacional Popular da Jamaica usou em sua campanha eleitoral.

O álbum "War Ina Babylon", de 1976, também é considerado um clássico do raggae roots. O disco inclui "Chase the Devil", que foi sampleada por vários artistas posteriormente, como o The Prodigy.

Durante sua carreira, Max Romeo passou pelo Brasil duas vezes. O cantor se apresentou em 2019 e 2023 com sua turnê de despedida.