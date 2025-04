De graça é mais gostoso? Fãs veem artistas pela 1ª vez em festival: 'Sonho'

Amigas Daiane Costa, 23, e Laysa Christine, 21 Imagem: Caio Santana/UOL

Maria Auxiliadora Camilo Martins, 52, e sua filha Dafne Martins, 16, estrearam em festivais no Parque Ibirapuera. "Entramos na fila ao meio-dia. Eu consegui ingressos, ela não. Nunca fomos ao Numanice porque é caro, e dessa vez deu certo porque é de graça", diz Maria.

Ela explica que também veio pelo show de Mano Brown. "Racionais desde os meus 15 anos... é nossa história. Vai ser meu primeiro show deles. Tô nervosa."

Harmonia em família

Lirian Aparecida, 51, e Khirian Arianne, 23, mãe e filha que trabalham com eventos, estavam na grade para ver Ludmilla. "Agora, foi perfeito porque é de graça, uma prévia antes do Numanice em maio", comenta Lirian, que descansou pouco após trabalhar no show de Gil no Allianz Parque na noite anterior.