Com apenas 12,98% dos votos, Nick Cruz é o 5º eliminado do Estrela da Casa

Como é a votação do Estrela da Casa? O novo reality de música da Globo conta com votação popular para manter o participante no jogo. Ou seja, o menos votado dá adeus a competição.

Primeiro salvo da noite de eliminação: Ana Clara anunciou que o participante Matheus Torres ganhou nova oportunidade de seguir na corrida pelo prêmio de R$ 750 mil da atração musical.

Resultado da votação popular: em seguida, com Leidy Murilho e Nick Cruz no palco, a apresentadora comunicou que Nick Cruz havia se tornado o quinto nome a deixar o Estrela da Casa.

Vai demais a pena.

Nick Cruz, após eliminação do Estrela da Casa

Eliminação ocorreu após os três participantes fazerem uma apresentação ao vivo. Leidy Murilho cantou a canção "Ressuscita-me" (de Aline Barros), Matheus Torres trouxe a apresentação do hit "Luz dos Olhos" (de Nando Reis) e Nick Cruz agitou o público com a música "Pouca Pausa" (da Clau).