Após votação, Unna desabafa e chora: 'Nunca tive tanta crise'

Na última votação, os confinados elegeram Leidy Murilho com 4 votos para acompanhar Nick Cruz e Matheus Torres na Batalha da semana. Depois da disputa acirrada que terminou em um empate que foi decidido por Gael Vicci, Dono do Palco da semana, a faxineira foi para o quarto desabafar o sentimentos.

'Não tem como realizar o sonho de todos'

Unna: "Minha mente não está um lugar agora muito seguro, por isso eu to assim. Não tá muito legal ficar na minha cabeça. As vezes eu não sou legal comigo na minha cabeça e isso me f*** inteira. Nossa, eu nunca tive tanta crise existencial em toda minha vida, igual estou tendo aqui dentro. Eu tenho crise de identidade, existencial, de tudo. Eu não falo querendo ouvir elogio."

Evellin: "A gente elogia porque a gente acha isso."