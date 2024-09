Evellin, Lucca e Nicole especulam saída de Nick: 'Tenho certeza'

Nicole: "Pelas circunstancias de reclamações dele, sobre o jogo, sobre as coisas..."

Lucca: "Eu to acreditando demais. Eu acho que o Nick sai. Eu acho não, eu tenho certeza."

Nicole: "Certeza, amigo? Eu não tenho não."

Lucca: "Certeza assim, o que meu coração diz. Vamos falar o que aconteceu: o cara só arruma briga, só reclama da produção, fala que não estar aqui, reclama de roupa, entendeu? Pela lógica é ele. Não é que eu tenho certeza. A certeza de que tem chance de acontecer."

Evellin: "Pela lógica eu também acredito que provavelmente, mas certeza não."

Lucca: "Chegou no ao vivo aquele dia e falou c***** de novo, no Duelo. Ai ele espera virar a semana para começar a fazer melhor, espera quase chegar no final do programa para ele tentar ser melhor. Eu tinha vários motivos para virar a cara para um monte de gente, mas eu to conversando com todo mundo."