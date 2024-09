Afastado dos filhos, Brad Pitt cogita deixar os Estados Unidos, diz revista

O amigo George Clooney, 63, é um dos que mais tem incentivado Brad nesse projeto. "O George tem falado muito para ele sobre como é melhor a vida na Europa, explicando como é tranquilo administrar uma produtora mesmo do outro lado do oceano. O Brad ama a França e a Itália e tem passado muito tempo no Reino Unido. Então, a ideia de largar a vida nos Estados Unidos para um recomeço tem soado mais do que interessante."

Brad Pitt é pai de seis filhos, com idades entre 23 e 16 anos. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne romperam com o pai em meio ao conturbado divórcio dele de Angelina Jolie, 49, mãe da prole. Os quatro primeiros, maiores de idade, chegaram a remover o sobrenome paterno de seus documentos oficiais.