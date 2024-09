Clooney nega que ele e Brad Pitt tenham recebido R$ 392 milhões por filme

George Clooney, 63, negou que ele e Brad Pitt, 60, tenham recebido R$ 392 milhões para estrelarem o filme "Lobos", produzido para o streaming do Apple TV+.

O que aconteceu

Clooney foi questionado sobre o valor durante passagem pelo Festival de Veneza, neste domingo (1º). Sem revelar quanto ele e Pitt ganharam pelo longa, o ator disse apenas que seu salário foi "bem abaixo" do noticiado. Segundo artigo do New York Times, eles teriam recebido, cada um, US$ 35 milhões (cerca de R$ 196 milhões na atual cotação —os valores somados dão R$ 392 milhões).

Além de negar, George afirmou que um salário de US$ 35 milhões é inviável para a indústria. "Nosso salário foi, na verdade, muitos milhões de dólares abaixo do noticiado. Digo isso porque é péssimo para a nossa indústria se o público realmente acreditar que um valor desse é o nosso padrão salarial. Na verdade, isso tornaria impossível a produção de filmes", declarou o ator em entrevista repercutida pelo jornal inglês The Guardian.