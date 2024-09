Horas em pé, nada de banheiro: Carol Ribeiro conta como é cobrir o Emmy

Tapete vermelho também é "perrengue chique"

Não é só glamour: Carol passa oito horas em pé quando cobre o tapete vermelho. O dia começa bem cedo, com Carol se arrumando e se maquiando no hotel. Depois, parte para o tapete vermelho onde fica até pouco antes de o prêmio começar. "São oito horas em pé mesmo, sem sentar. Demora pra começar, mas tem uma hora que a adrenalina vai a mil e as cinco horas ao vivo passam muito rápido."

Ela também não faz refeições ou vai ao banheiro nesse período. "É aguinha, balinha, biscoitinho. Nada de sentar e descansar, mas é gostoso. [...] Deve dar pra ir ao banheiro, mas não sei, porque nunca fui [risos]. É muito trabalhoso, porque são vestidos longos, tem o ponto [no ouvido]. Teria que tirar tudo isso, e perderíamos a oportunidade de falar com alguém. A gente não pode se dar a esse luxo, então banheiro não existe.

Para enfrentar a maratona, a modelo busca looks confortáveis e que exijam pouca manutenção. "Muita gente fala que estou sempre de cabelo preso, mas é tão melhor e mais tranquilo. Uma coisa a menos para se preocupar. Deixo tudo o mais simples possível. Batom é quase zero, pra não ficar com batom no dente."

Tenho que estar elegante, bem vestida e muito à vontade, mas quem brilha mesmo é a celebridade que está aqui para ser premiada. Busco esse equilíbrio do bem-feito, do corte, de uma coisa que me deixe confortável. Elegância é a palavra. Carol Ribeiro

Carol acumula histórias com celebridades

A apresentadora acha que já "confundiu" Ben Stiller em um tapete vermelho. "Tenho quase certeza de que ele me confundiu com alguém. Eu chamei o nome dele, geralmente eu não grito, só chamo. Ele virou e disse: 'Estou indo aí, mas preciso ser rápido'. Ele chegou, me olhou e acho que pensou: 'Não é quem eu pensei que fosse'. Mas dei sorte, ele veio falar com a gente [risos]."