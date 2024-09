Protesto no Emmy 2024: Artistas usam broche a favor de cessar-fogo em Gaza

O tapete vermelho do Emmy 2024, neste domingo (15), incluiu algumas manifestações politicas —em especial, alguns artistas se destacaram por usar broches a favor do cessar-fogo em Gaza.

O que aconteceu?

Durante a cerimônia de premiação do 76º Emmy Awards, alguns artistas passaram pelo tapete vermelho utilizando broches que apoiam o cessar-fogo em Gaza. Dentre os nomes que foram vistos manifestando seu apoio ao fim do derramamento de sangue em zonas de conflito estão Nicola Coughlan, de "Bridgerton"; Devery Jacobs, de "The Walking Dead"; e Dallas Goldtooth, de "Reservation Dogs".

O broche vermelho com uma mão e um coração se tornou símbolo do movimento Artists4Ceasefire, que reúne vários nomes do entretenimento. Recentemente, o grupo enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo pelo cessar-fogo em regiões como Gaza.