Com 5 brasileiros concorrendo, Emmy Internacional anuncia vencedores; veja

A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, entidade responsável pelo Emmy Internacional, revelou, na noite desta segunda-feira (25), os vencedores da 52º edição do prêmio.

O Brasil concorre com cinco indicações. O destaque vai para Júlio Andrade, que concorre na categoria de Melhor Ator, pela atuação na minissérie "Betinho: No Fio da Navalha", do Globoplay. O Brasil, entretanto, ficou de fora da categoria de melhor novela. Veja os ganhadores:

Programa de Artes