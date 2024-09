Emmy 2024: saiba onde assistir às séries vencedoras

A 76ª edição do Emmy Awards aconteceu nesse domingo (15) em Los Angeles, nos Estados Unidos, e consagrou algumas séries entre as melhores do ano. Saiba onde assistir às campeãs da noite:

Séries dramáticas

Melhor ator coadjuvante (Billy Crudup): "The Morning Show" - Apple TV+

Melhor atriz coadjuvante (Elizabeth Debicki): "The Crown" - Netflix