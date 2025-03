Profundo e grotesco: monólogo sexual de 'White Lotus' pode render prêmio?

A terceira temporada de "The White Lotus" está sendo considerada a mais polêmica e controversa até agora. Um dos motivos para chegar e este patamar é um monólogo surpreendente feito por Sam Rockwell ("Três Anúncios para um Crime") durante o quinto capítulo da produção.

O que aconteceu

Rockwell aparece pela primeira vez no quinto episódio, ao interpretar o personagem Frank. O monólogo em questão acontece em uma conversa com Rick (Walton Goggings). Frank faz um profundo e grotesco monólogo no qual fala de suas perturbadoras experiências sexuais, que o levaram à sobriedade e à abstinência sexual. O momento deixa Rick horrorizado.

Frank explica a Rick que, depois que ele se mudou para a Tailândia, o vício em sexo rapidamente o consumiu. Na conversa, ele diz que começou a se entregar às suas fantasias mais selvagens com as mulheres locais e que se envolveu com todas as idades e tipos de corpo antes que a excitação começasse a desaparecer e uma espécie de melancolia se instalasse.