Matthew Perry é 'esquecido' em homenagem do Emmy e fãs se revoltam na web

A cerimônia de entrega dos Prêmios Emmy 2024, realizada neste domingo (15) em Los Angeles, revoltou ao público ao não incluir Matthew Perry entre os homenageados da noite.

O que aconteceu

O painel que tradicionalmente homenageia as personalidades falecidas nos últimos 12 meses parece ter se 'esquecido' do ator de "Friends". Ele não apareceu na relação saudosita, que honrou nomes como Donald Sutherland e Shannen Doherty, a Brenda de "Barrados no Baile".

Nas redes sociais, choveram protestos à ausência do eterno Chandler Bling entre os homenageados. "Como o Emmy não incluiu o Matthew Perry?", reclamou um internauta, na rede social X. "Ele [Perry] ajudou a mudar a indústria [da TV norte-americana]. Foi um grande ser humano e merecia ter sido homenageado", apontou outro.