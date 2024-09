Emmy 2024: Rita Ora e Eiza González usam "vestidos gêmeos" em premiação

Rita Ora e Eiza González chamaram a atenção no tapete vermelho do Emmy 2024 ao aparecerem com "vestidos gêmeos" na premiação.

O que aconteceu?

Rita Ora e Eiza González escolheram looks muito parecidos para a cerimônia do Emmy 2024. Ambas foram ao evento com vestidos Tamara Ralph, da coleção outono-inverno 2024, e a coincidência não passou despercebida.

Os vestidos não eram idênticos, porém. Embora ambos sejam da mesma designer e bastante parecidos - a cor rosa-clara, o formato tomara que caia e a capa de plumas -, a principal diferença fica por conta do busto. Enquanto Eiza escolheu um decote mais aberto, Rita ficou com um corpete fechado com tecido trabalhado.