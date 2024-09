Emmy 2024: Criador de "Slow Horses" Will Smith faz piada com tapa no Oscar

O criador de "Slow Horses", Will Smith, ganhou um Emmy pelo roteiro da série e fez piada com seu xará e o episódio do tapa no Oscar.

O que aconteceu?

Will Smith é o nome do criador de "Slow Horses", e o roteirista fez uma piada com o ator de mesmo nome ao aceitar o prêmio. "Primeiro de tudo, relaxem. Apesar do meu nome, eu vim em paz", disse Smith, fazendo referência ao episódio do Oscar 2022 em que seu xará deu um tapa em Chris Rock no meio da premiação.

A reação do público presente na cerimônia foi uma risada coletiva. Mais de dois anos depois do acontecido, que marcou a história das premiações de Hollywood, o tópico já está sendo usado como alívio cômico por outras pessoas.