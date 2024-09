Jacqueline Sato retorna às novelas em meio à carreira de apresentadora

É se sentir fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Como é bom fazer parte de projetos com os quais há um alinhamento de visão de mundo, daquilo que é importante e urgente na sociedade. A novela está realizando isto com uma maestria e delicadeza admiráveis. Desejo que tenha todo o impacto positivo que nós, da equipe, vislumbramos.

Jacqueline Sato

O programa Mulheres Asiáticas

Jacqueline Sato é apresentadora, roteirista e produtora do programa Mulheres Asiáticas, exibido às quintas-feiras, às 23h, no E! Entertainment. Os episódios também estão disponíveis na plataforma de streaming Universal+.

Eu criei o formato que combina documentário, talk show e reality show. Foi minha primeira criação. Lembro de me preparar para o pitch toda nervosa, torcendo muito para que fizesse sentido pra eles também, que gostassem, e que pudesse deixar de ser apenas uma ideia para se tornar realidade. Olhando pra trás, hoje, me passa um filme de cada etapa: desde a ideia, sozinha, até colocar no papel e começar a ter coragem de falar para as pessoas.

Jacqueline Sato

Na noite de quinta-feira (5), irá ao ar o último episódio da temporada, no qual a apresentadora receberá Gabriela Chibana, atleta de judô que nos representou nas Olimpíadas de Tóquio, enfermeira e sargenta do Exército; e Teodora Oshima, modelo e estilista, reconhecida por ser a primeira mulher trans a ter uma marca de sucesso a ser parte do universo do luxo. "Ver Teodora lutando e Gabriela desenhando e costurando pela primeira vez é bonito demais. São experiências que, talvez, elas jamais vivessem, não fosse o programa. E perceber o quão importante foi para cada uma ter passado por isto é de expandir o coração e, de novo, valorizar a potência que existe quando mulheres se unem para realizarem algo juntas".