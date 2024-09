Sitcom criado por Regina Casé estreia em outubro na Globo; veja nova foto

"Tô Nessa!", sitcom criada por Regina Casé e Jorge Furtado, estreia dia 13 de outubro na Globo. Um dos nomes no elenco é o influenciador Dan Mendes. Splash teve acesso com exclusividade à primeira foto do ator na nova série.

'Tô Nessa!'

Criado e estrelado por Regina Casé, o programa conta com direção artística de Fabricio Mamberti e direção de gênero de Patricia Pedrosa. Além de protagonizar, a atriz criou a produção ao lado de Jorge Furtado.

"Tô Nessa!" será exibido aos domingos, após o Fantástico. A previsão de estreia é para o dia 13 de outubro.