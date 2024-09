'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 16 a 21/9

Hans explica a Jéssica como manusear a arma. Lupita desiste de ir ao jantar na casa de Leda. A imprensa é chamada para assistir à gravação do clipe de Andrômeda e Sheila. Frida/Catarina quase se revela a Vênus. Hans acerta com Jéssica seu plano para acabar com o chantagista misterioso. Os apresentadores do programa de fofocas desconfiam da união de Andrômeda e Sheila. Tom apresenta uma evolução em seu quadro. Jéssica chega ao local do encontro, e Luca e Murilo avisam a Electra. Nanda vai à casa de Leda denunciar Ubaiara/Pierre/Youssef. Guto ouve Lupita falar com Chantal sobre ele. Hans descobre Murilo e Luca próximos ao local do encontro, e avisa a Jéssica.

Terça-feira, 17 de setembro

Jéssica confronta Electra. O capanga de Hans rende Luca e Murilo. Leda fica em choque ao descobrir que foi enganada por Ubaiara/Youssef. Lupita se mobiliza com a proximidade de Guto. Murilo e Luca conseguem se livrar do capanga e voltam para ajudar Electra. Ubaiara se declara para Leda. Frida/Catarina janta com Edgar no restaurante da galeria. Jéssica confessa seus crimes para Electra, e acaba presa. Dulce avisa que Tom ainda corre risco de morte. Lupita conversa com Júpiter.

Quarta-feira, 18 de setembro

Lupita decide terminar com Júpiter. Leda procura Ubaiara. Ernesto confirma a Andrômeda que está com Sheila. Maradona é atropelado, e Chicão se desespera. Andrômeda tem pressentimento e desiste de viajar. Jéssica exige que Hans a ajude. Maya e Vênus ficam ao lado de Tom durante sua recuperação no hospital. Guto e Júpiter pensam em Lupita. Chicão volta para a pensão com Maradona. Andrômeda e Sheila fazem um show juntas. Paulina e Wilson se beijam. Frida/Catarina e Edgar namoram. Furtado e Catarina ficam juntos. Passam-se dois meses. Tom volta para casa.

Quinta-feira, 19 de setembro