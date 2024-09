Filho de Aline Wirley e Igor Rickli chora após gravação de 'Família É Tudo'

Antonio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, chegou em casa chorando após o fim das gravações da novela "Família É Tudo" (Globo).

O que aconteceu

No sábado (7), o ator Igor Ricki publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando a emoção do filho. "As gravações da novela estão chegando ao fim. E foi assim que Antônio chegou em casa hoje. Extremamente emotivo. Mesmo sendo uma criança, em toda sua sensibilidade, experiência o final de um ciclo que pra ele foi muito importante", escreveu ele na legenda.