Chico Moedas não vai ver show da ex Luísa Sonza no Rock in Rio: 'É loucura'

Chico Moedas explicou que foi ao Rock in Rio neste sábado para acompanhar um amigo: "Vim mais pelo evento, pelo meu amigo que gosta muito de Imagine Dragons. Nem sei o que tem, sei que vai ter Imagine Dragons. Não vou todos os dias, não tem como".

Chico Veiga, o Chico Moedas, também fez ação para marca no Rock in Rio 2024 Imagem: Reprodução/Instagram

O ex de Sonza também falou sobre ter "cancelado" o cancelamento, pois mesmo com a traição, ele se viu acolhido por memes e acúmulo de fãs nas redes sociais: "Acho que tive uma sorte do caramba e acho que tem os dois. Tem muita gente que não gosta, óbvio, que vai me julgar para sempre por causa de um erro. Acho que teve gente que, sei lá, por tudo o que aconteceu na internet, da maneira que foi levado, acabou entrando em algum tipo de leveza".

Para Chico, rir da situação era a única coisa que ele podia fazer: "Foi o que restou. Vou fazer o que? Sair brigando, gritando na internet, foi o que restou. Mas não foi pensado", afirmou.