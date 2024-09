Autora sul-coreana largou engenharia para escrever: 'Finalmente satisfeita'

Para se reinventar, Yeong-ju começa a usar as redes sociais, criar clube do livro e movimentar o bairro. Hoje, todos nós precisamos fazer um pouco de tudo para manter a relevância, como tu encaras isso?

Se envolver com várias atividades foi a forma que Yeong-ju encontrou de ser vista e lembrada, de dizer: "Ei, estou aqui!". Seria ótimo se as pessoas percebessem a nossa existência sem precisarmos fazer nada, mas sabemos que não é assim que funciona. Por isso, acho que é um esforço necessário; se há uma livraria Hyunam-dong, ela precisa ser vista. Porém, o fato de sermos notados não significa que as pessoas virão até nós e ouvirão o que temos a dizer. Precisamos dizer o que valha a pena ouvir. Portanto, precisamos investir mais tempo e dedicação na criação de histórias que as pessoas queiram ouvir --no caso da livraria Hyunam-dong, investir mais tempo e dedicação na divulgação de livros ainda melhores.

O livro é um sucesso gigantesco no mundo inteiro, incluindo no Brasil. O quão surpreendente isso foi para ti? Imagino que o livro tenha te levado a vários lugares.

É algo realmente surpreendente! Embora seja uma história que eu escrevi, às vezes sinto que nem eu sei muito bem sobre ela. Fico curiosa para saber como essa história tem chegado aos leitores. E, como você disse, a livraria Hyunam-dong está me levando a vários países. Agora mesmo, enquanto escrevo esta resposta, estou voltando para casa depois de conhecer leitores na Espanha. E nos próximos dias será a vez do Brasil! Estou ansiosa para ouvir as histórias que os leitores brasileiros compartilharão.

Temos uma forte conexão com a livraria Hyunam-dong durante todo o livro, é como se estivéssemos lá, andando pelo bairro e indo tomar um café feito pelo Min-jun. O que te dá essa mesma sensação na tua vida? Existe algo que te inspira? Um autor? Um livro?

Também me sinto assim com os livros. Fico imersa na narrativa e simpatizo com os personagens. Para mim, esse é o charme do romance. É como se eu ficasse preocupada, triste e feliz com uma vida que obviamente nem é minha, embora pareça ser. No final, o que me inspira são as histórias e as pessoas que fazem parte delas, sejam reais ou fictícias. Gosto de observar pessoas ao meu redor, em livros ou em filmes, e refletir sobre as diferentes formas de ser e existir.

Qual a tua música preferida do Keane?

"This is The Last Time".