Katy Perry do Saara: looks para o Rock in Rio invadem comércio popular

Já montou seu look para o Rock in Rio? A poucos dias do festival, fãs tem o Saara, no Centro do Rio, como opção para garimpar peças para compor o melhor outfit para os shows. Glitter, borboletas, leques de Mariah Carey e réplicas de figurinos de Katy Perry ocupam lojas que investiram em produtos personalizados. Os lojistas esperam aumento no movimento nos próximos dias.

Os amigos Giovana Ferreira, 21, e Ricardo França, 20, saíram da aula em Bonsucesso e foram ao Saara atrás das lojas com produtos que viralizaram nas redes sociais. São óculos, bolsas, leques, buckets, brincos, pingentes, copos, bonés e blusas com estampas exclusivas — como a que traz a Katy Perry carioca "made in Saara" ou a que tem asas de borboleta costuradas nas costas, com Mariah Carey estampada na parte da frente.