Leão Lobo: Ainda faltam explicações no caso Deolane e Gusttavo Lima

Ele torce para que a Justiça aja com transparência na hora de expor as conclusões do que vem sendo apurado. "A Justiça também precisa vir a público e ser transparente. Até porque, se for mesmo lavagem de dinheiro, é nosso dinheiro que está indo ali, que pode ser usado para financiar hospitais, educação, para matar a fome dos brasileiros."

Preta Gil se mostra consciente e valente

Yas Fiorelo e Leão Lobo repercutiram a entrevista de Preta Gil, 50, à edição deste domingo (8) do Fantástico (Globo). A cantora falou sobre a luta com o câncer, os efeitos do tratamento sobre seu corpo e a expectativa realista pela remissão dos tumores.

Leão enalteceu a forma franca e valente como a cantora enfrenta a realidade do pós-tratamento. "Sinto muita coragem na Preta quando ela fala que retirou o reto e precisa assumir isso, porque é sua realidade. Mostra que ela está consciente de tudo o que está acontecendo com ela e com o corpo dela. Cheia de esperança, mas preparada."