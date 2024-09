Cantando só clássicos, Antunes e Calcanhotto surpreendem no Coala Festival

Eu estava pronta para me decepcionar com o show que juntaria Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes no Coala Festival. Imaginava que eles iriam entregar aquela velha MPB cansada, reunindo os clássicos dos dois artistas — o que, de fato, aconteceu.

Mas a surpresa veio dos novos arranjos que a banda — formada pelos músicos que acompanham Arnaldo, mais o guitarrista Pedro Sá, que toca com Adriana — deu às músicas. Foi aí que eles mudaram o cenário que eu havia construído na minha cabeça e entregaram um show belíssimo.

Na primeira música eu me rendi. E cantei todas do começo ao fim da apresentação. Os dois estavam ensaiadíssimos. Entregaram desde o dueto olho no olho até as clássicas dancinhas robóticas de Arnaldo. Ele fez até Calcanhotto pular junto.