Ney Matogrosso encerra primeira noite do Nômade com brilho e vigor

Aos 83 anos, Ney Matogrosso voltou aos palcos paulistanos para fechar a primeira noite do Festival Nômade. Vestido com um figurino dourado cravejado de pedrarias, refletindo as luzes em movimento, o cantor abriu o show com "Eu quero é botar meu bloco na rua", de Sérgio Sampaio — faixa que dá nome ao álbum lançado em 2019 e que guiou grande parte do repertório.

O espetáculo trouxe marcas clássicas de sua presença cênica: gestos precisos, expressões intensas e uma movimentação corporal que acompanha o som de forma quase coreografada. Ney passeou por interpretações já conhecidas do público, como "Balada do Louco" e "Pavão Misterioso", e também apresentou sua versão em funk para "O último dia", de Paulinho Moska. Em contraste, momentos como "Tua Cantiga", de Chico Buarque, adicionaram um tom mais introspectivo ao show.

Entre as surpresas do setlist, apareceu "Estranha toada", do pernambucano Martins, lançada no álbum "Nu com a minha música", de 2021. A escolha evidencia o interesse de Ney em dialogar com uma nova geração de compositores, abrindo espaço para outras vozes em sua discografia. Por outro lado, dessa vez ele inclui apenas uma do repertório do Secos & Molhados — porque "Sangue Latino", claro, não pode ficar de fora.