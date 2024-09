Rhonda abre Coala Festival com o que há de mais disruptivo no feminismo

Ao cantar seu cover para "With No One Else Around", de Tim Maia, ela chamou o público para perto do palco, em um dos momentos mais catárticos do show. Digo um dos porque o repertório de Rhonda é feito de músicas de "broken heart", o show tem solos tanto da guitarra quanto do baixo e do teclado, além das letras ultra-românticas, claro. Sendo as músicas do primeiro disco mais sofridas, e as do segundo um pouco mais leves.

Se, por causa das temáticas, Silvia lembra uma diva americana "femme fatale" se apresentando em um festival americano sob o sol, meio "decadence avec elegance", por outro lado ela é o que há de mais disruptivo no discurso contemporâneo feminista.

Silvia Machete É Rhonda durante show no Coala Festival 2024 Imagem: Paulo Liv/Divulgação

Por exemplo, ao falar que se divorciar é maravilhoso, "eu amo me divorciar". Ou seja, seja divorciada, seja livre! Nada de romantismos arcaicos por aqui. E palhaçada sempre. Silvia solta fumaça no guitarrista, brinca com o ventilador nos seus cabelos de uma peruca metálica etc.

E, pra fechar de maneira apoteótica, Silvia tira o figurino Rhonda e encarna a si mesma com um camisetão escrito "To Good 2 B Famous" e seu bambolê que roda no dedinho, vai no pescocinho, cai na cinturinha e dali sobe e desce enquanto ela enrola um cigarro (com um supervento), fuma e recebe um drink parecido com um martini, mas que, depois que ela bebe, passa a soltar bolhinhas de sabão pela boca. "Uhuuuuuu", todo mundo grita, vibra e filma.

Se disserem que ela voltou americanizada, vou ser obrigada a rebater: só pra quem não tem ouvidos para música nova, com letras e arranjos contemporâneos e bem produzida.