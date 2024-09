Fã do Coala Festival escolhe 'look sucesso' para cada dia: 'Hoje é O Terno'

Você já pensou em usar um look em um festival com referência a uma banda do line-up? O Yuri Lima teve essa ideia na hora de montar o visual para a primeira noite do Coala Festival, na sexta (6), em São Paulo.

Veja o look completo Imagem: Bruna Gavioli/UOL

"Eu já vim em três edições. Sou fã do festival e estarei aqui nos três dias", explicou Yuri. "Será um look sucesso para cada dia. Tentarei trazer um pouco da pegada do que vai rolar no dia. O look é de hoje é O Terno."