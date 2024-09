Em show de despedida no Coala Festival, trio O Terno mostra sua pegada rock

Não teve mistério no repertório, é aquilo que vimos na apresentação deles em março em São Paulo, um mix das músicas de seus quatro álbuns. A não ser pela brincadeirinha de Tim Bernardes fingindo que ia tocar Oasis — a banda inglesa dos problemáticos (e chatos) irmãos Gallagher anunciou retorno e movimentou as redes e noticiários.

O show da banda O Terno encerrou o primeiro dia do Coala e marcou a despedida da banda em solo brasileiro Imagem: Divulgação

O show do festival teve uma pegada bem rock, mais pesado que os outros, por causa do formato e da disposição do espaço. Em geral, Tim Bernardes, o vocalista, se reveza entre a guitarra e o piano, mas ali não havia piano, nem de cauda, nem elétrico.

A luz dramática do palco, o nome da artista é Olívia Munhoz, acentuava o clima e é preciso destacar também o som impecável feito por Gui Jesus Toledo, um dos sócios do Selo Risco e dono do Estúdio Canoa.

Aí você pode falar: "Ai, Pérola, mas que importância tem isso?". Olha, como rata de show que sou, faz toda a diferença, e no Coala de ontem também fez, porque o som teve lá seus tropeços no show de Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes, com uma estralada, e na microfonia aguda que rolou no show do grupo Boca Livre.

E vamos falar do figurino? Foi comentadíssimo na plateia e dividiu opiniões. Cada um dos três integrantes vestia uma das cores que formam a capa do disco "", vermelho (Bielzinho), amarelo (Guilherme) e azul (Tim), enquanto o resto da banda usava apenas branco. Mas Tim não usou uma mera camisa azul e calça branca, como seus parceiros.