Sergio Mendes ganhou Grammy, musicou 'Rio' e virou hit com Black Eyed Peas

Após alguns lançamentos sem sucesso, Mendes estourou no exterior com o grupo Brasil '66. A música propulsora foi a versão em bossa nova de "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, lançada em 1966. Anos depois, ele regravou a música com o grupo Black Eyed Peas.

Em 1967, o músico ganhou ainda mais destaque ao apresentar a faixa "The Look of Love" no Oscar. A música, lançada originalmente por Burt Bacharach e popularizada por Dusty Springfield no filme "Casino Royale", alcançou o 4º lugar nas rádios dos EUA na versão bossa nova. O sucesso não se limitou aos Estados Unidos, e Mendes se tornou um grande nome da música brasileira no Japão.

Uma das curiosidades da vida de Mendes é que seu estúdio foi construído por Harrison Ford, antes da fama. O astro de "Star Wars" e "Indiana Jones" era carpinteiro antes de ser ator, e construiu um estúdio musical para Sergio Mendes nos EUA. O local acabou sendo destruído por um terremoto.

Mendes foi premiado com um Grammy em 1993, com o álbum "Brasileiro". Apesar de ter sido indicado pela primeira vez em 1969 com um cover de "The Fool on The Hill" dos Beatles (elogiado em carta pelo próprio Paul McCartney), o único trabalho do músico a ser premiado pelo Grammy foi o disco "Brasileiro", na categoria Melhor Álbum de World Music. O disco conta com ampla colaboração de Carlinhos Brown.

"Magalenha", um dos maiores sucessos de Mendes, composta por Carlinhos Brown, está no disco premiado. Esta é a faixa de Sergio Mendes mais ouvida em plataformas de streaming, acumulando mais de 115 milhões de reproduções.