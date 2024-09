'Machão': Lucca critica Matheus depois de conflito e promete 'faíscas'

O sertanejo ficou chateado com o comentário ouvido de Matheus e desabafou com Leidy. A cantora gospel dizia que não queria se chatear com as coisas que ouve, visto que estava vivendo coisas muito incríveis dentro do reality.

"Eu não quero ficar abatida por conta de um comentário ridículo, por uma coisinha dessas, olha o que vivi hoje", reflete Leidy.

"É normal, a gente é ser humano. Fiquei triste, fiquei chateado, escrevemos uma música muito f***, fui mostrar aqui com o maior carinho, o cara me tratou com uma ignorância. Bobeira da minha parte acordar o cara, mas pô...", respondeu Lucca.

"Eu senti a mesma coisa no dia que ele me respondeu", concorda Leidy.

"Ele é homem, mas eu sou duas vezes mais homem que ele. Só que eu não estou aqui pra brigar com ninguém. Lá fora seria diferente. Eu não trato as pessoas dessa forma, então não gostaria que me tratasse, entendeu? Tem hora que ele acha que é o machão, mas as coisas não são assim. Só que não vou bater de frente, se o sangue esquentar aqui, não sei o que acontece, eu não to afim de sair por isso", desabafou o sertanejo.

Lucca comentou outra situação em que ouviu uma resposta de Matheus que o incomodou. No luau que aconteceu na quarta-feira (4), o sertanejo foi fazer um comentário e Matheus o advertiu: "Você nunca mais para uma música".