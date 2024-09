Horários, preços e tudo sobre o Coala Festival, que começa nesta sexta

De sexta (6) a domingo (8), o Coala Festival celebra os seus dez anos de existência com um line-up que faz ode à sua década de história e a seus encontros especiais. O evento acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, e será transmitido, pela primeira vez, no Disney+.

O que vai acontecer

A 10ª edição traz de volta aos palcos alguns artistas que se apresentaram na primeira edição do evento como: Criolo, 5 a Seco, O Terno. O line-up ainda conta com Tulipa Ruiz, Mariana Aydar e Mestrinho, Timbalada e Afrocidade, Planet Hemp, Xande Canta Caetano, Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes, Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos e outros.

Serão três dias memoráveis e para te ajudar Splash separou a programação completa, dividida por dia e horários. Confira abaixo.