'Gael é um dos únicos no Estrela da Casa que é polarizante', diz Saryne

Bárbara Saryne e Gabriel Perline conversaram sobre a recente decisão de Gael Vicci, 18, do Estrela da Casa (Globo), de escolher 'jogar sozinho' e sair do quarto dos ex-aliados.

Para Perline, o ator tem grandes qualidade como um personagem desse tipo de atração. "Tem uma coisa que é principio de reality show: participante precisa tomar cuidado para não criar soberba com as vitórias do começo do jogo, porque desperta o ranço do público."

Porém, o colunista analisa que a trajetória de Gael tem tido uma recepção diferente dos espectadores, que abraçou o ator apesar do comportamento questionável e das atitudes polêmicas. "Ele é talentoso e se essa é a premissa do reality, valorizar alguém com talento, que bom que o público consegue separar."