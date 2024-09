Saryne: 'Quem é que vai na turnê do vencedor do Estrela da Casa?'

Para Saryne, o problema se dá também por esta ser a primeira temporada do programa, e os confinados não saberem como é a resposta do público. Ao longo do 24 temporadas de Big Brother Brasil, os novos participantes entram já com uma projeção do que desejam para a vida depois de saírem do reality, como uma carreira na vida artística ou como influencer.

No Estrela da Casa é óbvio que eles querem um pós bom, eles entram como a promessa de serem revelados como talentos e que farão sucesso depois. Como que eles farão para se manter? A saída é se expor muito? É a primeira temporada, eles não sabem.

Porém, Chico ressalta que isso vai de encontro com outras questões, que é nem saber se haverá uma segunda temporada e o perfil necessário para ter sucesso atualmente. "Quem se destaca é o bom moço?", reflete.

Eu acho que do ponto de vista estratégico, parece que ninguém foi lá para marcar história. Às vezes você se mete em uma confusão e seis meses depois é lembrado. Sinto de falta do olhar tático e assim eles não vão marcar ninguém. 'Aquela menina cantava bem', 'aquele se portava bem', vai ter mais um milhão. Se não mostrar personalidade extravagante, vai ficar esquecido. Todos estão caminhando calmamente rumo ao fracasso.

Com o marasmo dos acontecimentos no programa, os confinados correm o risco, inclusive ao saírem serem esquecidos. Saryne pontua que não imagina que o público continuará comentando do reality após seu fim. 'Isso se mostra uma preocupação da Globo. Inclusive com outros realities como o The Voice, tem pessoas que não bombaram, até campeões.'