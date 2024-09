Ramalho esquece letra ao vivo em apresentação com Marcos e Belutti e chora

Ramalho, 23, ganhou a oportunidade se apresentar ao lado de Marcos e Belutti ao se tornar a Estrela da Semana.

O que aconteceu

Na Jam Session desta segunda-feira (2), a dupla sertaneja e o rapper fizeram uma parceria para cantar o pagode 'Lapada dela', do Grupo Menos é Mais e Matheus Fernandes. Para a versão, Ramalho teve espaço de cantar um trecho de um rap autoral.

No programa ao vivo, o cantor paulistano esqueceu a letra que havia criado para sua participação e então fez um improviso ao vivo. "Eu esqueci a letra então mando um freestyle mesmo, é desse jeito, eu vim lá do Vale, esse é o veneno, é desse jeito nós embraza, faz muito barulho que nós estamos no Estrela da Casa", criou na hora.