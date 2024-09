Gusttavo Lima usa despedida de turnê em Goiânia para dar apoio a políticos

Por um exibicionismo estratégico, no momento da abertura do show de Gusttavo, o animal adestrado, cavalgou por um tablado especial colocado no palco e fez um movimento como se saudasse o anfitrião. Ele, por sua vez, acariciou o animal, cumprimentou o cavaleiro e logo anunciou o que o público mais desejava: "Fala comigo, Goiânia! Quem tava com saudades do embaixador?". E, finalmente, começou a cantar.

Foram cinco horas seguidas de Gusttavo Lima no palco, mas ainda assim teve aquele gostinho de quero mais, tanto para o cantor quanto para os fãs que não arredaram os pés do estacionamento do Serra Dourada, local onde aconteceu o show.

O cantor chegou a solicitar ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), que marcou presença no evento, para que liberasse mais alguns minutos. (O show deveria necessariamente ser encerrado à meia-noite, conforme determinação legal para os eventos que acontecem no local.)

Gusttavo, também anunciou a doação de R$ 1 milhão ao Hospital do Câncer de Goiânia, obra do Governo do Estado com previsão de ser entregue em 2025. Durante a fala, o cantor reforçou que essa ação tinha um caráter coletivo, já que era parte da bilheteria do evento, e ainda incentivou os fãs a realizarem contribuições particulares. "Se não for para dividir, é melhor não ter!", disse.

Gusttavo Lima escolheu Goiânia para encerrar a turnê 'Buteco' Imagem: Rubens Cerqueira/Divulgacão

Durante o show, Gusttavo recebeu alegremente seus convidados, jogou peças de roupas para plateia, cantou sem camisa, subiu no equipamento de braço elevador articulado, jogou brindes aos fãs, caminhou por um corredor no meio da plateia interagindo com público, recolhendo cartazes e presentes, ingeriu bebidas alcoólicas e até proferiu alguns xingamentos.