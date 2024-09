Gael se alia ao Quarto Azul em Estrela da Casa: 'Vou jogar com vocês'

Após ser confrontado por Leidy Murilho sobre suas alianças em Estrela da Casa (Globo), Gael Vicci conversou com Unna X sobre se aliar ao Quarto Azul.

O que aconteceu

Gael se mostrou interessado em criar aliança com o Quarto Azul. Ele, no entanto, se mostrou preocupado com a reação dos participantes do Quarto Laranja.

Gael: "Eu vou jogar com vocês, mas vou conversar com o pessoal do Quarto Laranja hoje sobre isso. Que eu vou jogar com vocês e espero que a nossa amizade não seja afetada por isso. Porque assim, eu acho muito justo que se alguém fosse votar em você... Você não gostaria que chegasse em você e falasse: 'A gente vai votar em você' ou 'eu vou votar em você".