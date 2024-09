Leidy cobra posicionamento de Gael em Estrela da Casa: 'Escolher um lado'

Gael: "Do fundo do meu coração: eu estou perdido. Eu não sei o que fazer, não sei em quem votar, não sei em quem confiar, com quem me aliar. Não sei o que está rolando aqui, porque a questão é a seguinte: eu não sei jogar, não sei o que vou fazer".

Leidy: "Eu acredito nisso. Então segue o seu coração".

Gael: "Essa rivalidade, na moral, está parecendo uma coisa ridícula".

Leidy: "E quem criou foram eles. Eles vieram atacando aqui desde o primeiro momento".