Estrela da Casa: Unna e Leidy expõem desconfiança com aliança de Gael

Gael: "Não é isso. Eu gosto muito deles e também gosto muito de vocês. Só que a questão é na aliança, não são só vocês três e eu".

Unna: "Mas na aliança de lá você fica mais confortável?".

Gael: "A questão é que a aliança de lá é algo que agora não é mais pauta, eu conversei com eles".

Leidy: "Por mais que você fale com a gente que quer se comprometer com a gente, eu não consigo mais... É porque eu confio em você como amigo, mas eu não consigo confiar que o seu jogo vai ser contra o de lá".

Gael: "Eu acabei de falar com eles que estava dispensando eles de qualquer coisa de me proteger, e vice e versa, porque eu estava pra entrar no jogo de vocês. E quando eu chego aqui para conversar com vocês sobre isso, a primeira coisa que me falam é: 'Eu não acredito que você vá fazer'. (...) Se eu ficar do lado de lá também vou ficar mal porque estou jogando contra vocês. Não tem um lado feliz. (...) É isso. Zerou o game. Eu vou jogar. Se vocês não quiserem confiar em mim de fato, eu vou ter que jogar sozinho".