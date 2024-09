'Clara Nunes - A Tal Guerreira': Vanessa da Mata está em cartaz com musical

Vanessa da Mata, 48, está em cartaz com o musical "Clara Nunes - A Tal Guerreira". A montagem, que estreou no início de agosto, no Teatro Bravos, em São Paulo, vai até o fim de setembro.

É muita coisa para digerir ainda, mas, para mim, é um grande desafio chegando aos meus 50 anos. Tudo bem, eu sou compositora, lido com as palavras, mas é um outro lugar. Essa coisa de emprestar o corpo, a alma e a sensibilidade para viver uma outra pessoa é muito legal. Vanessa da Mata, em conversa com Splash, em agosto

Musical conta com a direção e a adaptação de Jorge Farjalla. A produção faz uma celebração à cantora que marcou a história da música brasileira. A peça é uma realização da Palco 7 Produções, de Marco Griesi e Solo Entretenimento, de Daniella Griesi.