Irene Ravache cancela sessões de peça após ser diagnosticada com pneumonia

Irene Ravache, 80, cancelou as sessões de fevereiro do monólogo "Alma Despejada" após ser diagnosticada com pneumonia.

O que aconteceu

O anúncio, motivado por orientações médicas, aconteceu nas redes sociais do espetáculo. "A prorrogação do espetáculo Alma Despejada, que aconteceria em fevereiro, terá que ser cancelada. Irene está bem, mas teve uma leve pneumonia, já controlada e, por recomendação médica, deverá repousar nas próximas semanas para se recuperar completamente", disse a produção do espetáculo.

As apresentações seriam realizadas durante o mês de fevereiro no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, na zona sul do Rio. A atriz, de 80 anos, decidiu pelo descanso para se recuperar rapidamente para voltar ao trabalho. Segundo a produção da peça, a atriz está bem.