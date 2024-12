Jorge Amado, Natal e amizade: SP e Rio têm peças para toda a família

O fim desta semana e o início da próxima serão agitados para os fãs de teatro no Rio de Janeiro e em São Paulo. Splash separou uma programação especial para quem quer curtir com as crianças e adolescentes.

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá (SP)

O espetáculo da Cia. Novelo inspirado na obra de Jorge Amado está em cartaz aos sábados e domingos no CCJ - Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Não é necessário reservar ingressos, e quem fizer o cadastro no site ganha uma pipoca.