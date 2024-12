'Vestido de Noiva': peça famosa de Nelson Rodrigues está em cartaz em SP

Encenada pela primeira vez há 80 anos, "Vestido de Noiva", peça de Nelson Rodrigues, está em cartaz no Sesc Consolação, em São Paulo, neste final de semana (14 e 15 de dezembro).

O que acontece na peça

Alaíde, uma moça da elite carioca, é atropelada e fica inconsciente, em estado grave. A partir daí, surgem dois outros planos: em um, estão os delírios da protagonista enquanto está desacordada, noutro, os acontecimentos que antecederam o acidente.

Enquanto é operada no hospital, Alaíde relembra o conflito com a irmã, Lúcia, de quem tomou o namorado. A protagonista também alucina, imaginando o encontro com uma cafetina assassina pelo namorado décadas antes.