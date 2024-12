Produtor Orlando Miranda, ícone do teatro brasileiro, morre aos 91 anos

Ator se formou em 1959 na Escola de Teatro Martins Pena e dedicou 65 anos de sua vida às artes, especialmente ao teatro. Em 1963, Miranda fundou o Teatro Princesa Isabel, no Rio. "O espaço foi palco dos primeiros shows de Bossa Nova, de inúmeros sucessos como Roda Viva, Trair e Coçar é só Começar, Um Grito Parado no Ar, entre tantos outros espetáculos marcantes, além de receber atores e atrizes como Procópio Ferreira, Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Gracindo, Jô Soares, Jorge Dória, Dercy Gonçalves e Marília Pêra", destacou

Nossos agradecimentos e todas as homenagens a esse ícone que ajudou a construir a história do Teatro Brasileiro e nossos sentimentos à família e aos amigos de Orlando. Nossos sentimentos à família e aos amigos, e todas as homenagens a esse grande homem das artes.

-- Associação dos Produtores de Teatro

Por meio de nota, a Funarte (Fundação Nacional de Artes) lamentou a morte de Miranda e disse honrar seu legado. A presidente do órgão, Maria Marighella, destacou que a vida do "se entrelaça com a da Funarte, do circo e das artes brasileiras", sobretudo por sua "defesa das liberdades e das artes" em plena ditadura.

A Funarte celebra a sua existência e toda a sua contribuição para a arte brasileira e se solidariza com os admiradores, alunos, amigos e familiares de Orlando Miranda de Carvalho.

O velório de Orlando Miranda está previsto ara acontecer a partir das 10h, desta quarta-feira (11), na capela 1 do Memorial do Carmo, no Caju, no centro do Rio. O corpo do ator, produtor e empresário será cremado.