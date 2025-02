Martinho, Rock in Rio, Clara Nunes: musicais fazem homenagens no RJ e em SP

Onde: Teatro Riachuelo (Rua do Passeio, 38 - Centro, Rio de Janeiro)

Datas: até 23 de fevereiro

Sessões: de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, 19h

Ingressos: na bilheteria do teatro ou no site, de R$ 39 a R$ 200

'Sonhos, Lama e Rock and Roll' (Rio de Janeiro)

Cena do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll', que comemora os 40 anos do Rock in Rio Imagem: Vans Bumbeers/Divulgação Rock in Rio

O musical é uma celebração dos 40 anos de Rock in Rio. Idealizada pelo criador do festival, Roberto Medina, a peça foi encenada em todos os dias da última edição. A história é pontuada por performances de sucessos que marcaram o Rock in Rio, como "Live and Let Die" (de Paul McCartney na versão do Guns N' Roses), "We Will Rock You" (Queen), "Viva la Vida" (Coldplay), "Firework" (Katy Perry) e "Crazy in Love" (Beyoncé) —ao lado de sucessos brasileiros, como "Alagados" (Paralamas do Sucesso), "A Queda" (Gloria Groove), "Vou Deixar" (Skank), "Rádio Blá" (Lobão) e "América do Sul" (Ney Matogrosso).

Onde: Cidade das Artes (Av. das Américas, 5.300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)

Datas: até 23 de fevereiro

Sessões: quintas e sextas, às 20h; sábados e domingos, às 15h e às 19h.

Ingressos: pelo site, de R$ 20 a R$ 200

'Clara Nunes, a tal guerreira' (São Paulo)