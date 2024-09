Unna alerta Matheus sobre comportamento: 'Isso pode te eliminar do jogo'

Unna: "É sobre umas questões do que você fala, como age com as pessoas aqui dentro, que deixa elas meio assim... Eu fico preocupada disso ser um motivo para te eliminar."

Matheus: "Tipo?"

Unna: "Exemplo, ontem aquilo que você falou para a Evellin, entendeu? Às vezes é a maneira como você fala ou as palavras que você escolhe que são não tão legais. Ou você do nada brigar com o Gael porque ele não queria arrumar as coisas dele."

Matheus: "Mas eu não briguei, eu tava enchendo o saco dele. Ele veio falar contigo algo?"

Unna: "Não, eu que percebi mesmo. Às vezes você tá brincando e não parece que é brincadeira."

Matheus: "Essa segunda coisa que você falou nada a ver."