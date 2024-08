Leão Lobo: Dar oportunidade a Marcos Oliveira é uma questão de humanidade

Leão frisou que não se pode esperar que Marcos viva exclusivamente de doações. "R$ 50 mil que a Deolane [Bezerra, 36] deu foi maravilhoso, mas acaba! Nós, colegas, podemos ajudar [com alguma doação], mas não resolveria a vida dele."

Saída de Carol Barcellos é perda para o esporte nacional

Yas Fiorelo repercutiu também a saída de Carol Barcellos, 43, da Globo. Após 20 anos de casa, ela pediu demissão do canal, em meio à polêmica de ter se envolvido com Marcelo Courrege, 42, quando este ainda era casado com sua colega Renata Heilborn, 34.

Yas considera a ruptura entre Carol e o esporte da Globo como uma inegável perda para o esporte nacional. "Tem pouquíssimas mulheres comentando esporte na TV aberta - e as que estão lá sofrem muito. Com a saída da Carol, perdemos muito, independente do que tenha acontecido no background."