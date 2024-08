Armie Hammer anuncia venda de caminhonete por não poder pagar combustível

Armie Hammer, 38, anunciou estar passando por problemas financeiros após as acusações de canibalismo e abuso sexual feitas contra ele por ex-parceiras.

O que aconteceu

O ator revelou que colocou sua caminhonete à venda por não ter dinheiro para arcar com o combustível do veículo. "Esta é a minha caminhonete. Comprei-a para mim em 2017, como um presente de Natal para mim mesmo, porque já tive carros grandes antes. Desde que voltei a Los Angeles, gastei cerca de US$ 400 ou US$ 500 de combustível e não posso mais arcar com isso", detalhou ele, em vídeo divulgado no Instagram.

Hammer afirmou que o automóvel tem um valor sentimental para si. "Amei essa caminhonete intensamente. Saí com ela para acampar várias vezes, fizemos longas viagens e trouxe ela para uma última viagem juntos para a loja de carros."